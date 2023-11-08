Лондонский «Тоттенхэм» намерен зимой подписать замену травмированному Микки ван де Вену.

Напомним, что в игре против «Челси» (1:4) защитник получил серьёзную травму. Нидерландец с большим трудом покинул поле, а главный тренер «шпор» Анге Постекоглу после матча охарактеризовал травму Микки как «серьёзную».

Как пишет Football Insider, после травмы ведущего защитника «шпоры» рассмотрят три варианта усиления обороны – это защитник «Борнмута» Ллойд Келли, оборонец «Фулхэма» Тосин Адарабиойо и Эдмонд Тапсоба из лидера Бундеслиги – леверкузенского «Байера».

После 11 туров АПЛ «Тоттенхэм» идёт на втором месте в турнирной таблице с 26 очками.