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«Тоттенхэм» выберет из трёх кандидатов на замену ван де Вену слухи

08 Ноября 2023 • 20:51 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» намерен зимой подписать замену травмированному Микки ван де Вену.

Напомним, что в игре против «Челси» (1:4) защитник получил серьёзную травму. Нидерландец с большим трудом покинул поле, а главный тренер «шпор» Анге Постекоглу после матча охарактеризовал травму Микки как «серьёзную».

Как пишет Football Insider, после травмы ведущего защитника «шпоры» рассмотрят три варианта усиления обороны – это защитник «Борнмута» Ллойд Келли, оборонец «Фулхэма» Тосин Адарабиойо и Эдмонд Тапсоба из лидера Бундеслиги – леверкузенского «Байера».

После 11 туров АПЛ «Тоттенхэм» идёт на втором месте в турнирной таблице с 26 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эдмонд Тапсоба Тосин Адарабиойо трансферы футбола - зима 2024 Ллойд Келли ещё теги
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