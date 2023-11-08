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Аканджи: Если «Манчестер Сити» снова не оформит требл, для нас это будет разочарованием

08 Ноября 2023 • 20:47 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
12.11 19:30

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи рассказал о целях команды в текущем сезоне.

Напомним, по итогам прошлого сезона «горожанам» удалось завоевать золотые медали АПЛ, Кубка Англии и стать победителями Лиги чемпионов.

«Наша цель — повторить требл. Если мы не сможем сделать это снова, то это будет для нас разочарованием. Конечно, это сделать непросто, но мы хотим выигрывать требл каждый сезон», — цитирует Аканджи ESPN.

В этой кампании 28-летний швейцарец появился на поле в 14 играх с учетом всех турниров и дважды смог поразить ворота соперников.

После 11 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 27 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мануэль Аканджи

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