Восстановление Нкунку опережает сроки

Восстановление вингера «Челси» Кристофера Нкунку опережает ранее запланированные сроки, пишет журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, футболист уже активно делает упражнения в тренажёрном зале, а сам процесс исцеления футболиста проходит гораздо быстрее.

Ранее Маурисио Почеттино сообщил, что Нкунку при самом удачном раскладе может выйти на поле уже 25 ноября. В этот день «аристократы» сыграют в АПЛ против «Ньюкасла».

Напомним, что из-за повреждения на летних сборах Нкунку ещё не сыграл ни одного матча в текущем сезоне. Футболист перешёл из «РБ Лейпцига» за 60 млн евро.