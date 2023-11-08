​Онана: «Я учусь у ван дер Сара»

Камерунский голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дал понять, что у него сложились тесные рабочие отношения с Эдвином ван дер Саром, карьерный путь которого пока очень схож с Онана. Оба начинали в амстердамском «Аяксе», затем поиграли в Италии (Онана в «Интере», ван дер Сар в «Ювентусе»), а затем и в английском «Манчестер Юнайтед».

-У нас очень хорошие отношения. Он повлиял на мой профессиональный рост. Мы даже тренируемся иногда вместе. Он был очень рад, узнав, что я буду выступать за «Манчестер Юнайтед», - цитирует слова Онана итальянское новостное агентство ITASportPress.