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​Онана: «Я учусь у ван дер Сара»

08 Ноября 2023 • 18:54 Комментировать

Камерунский голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Андре Онана дал понять, что у него сложились тесные рабочие отношения с Эдвином ван дер Саром, карьерный путь которого пока очень схож с Онана. Оба начинали в амстердамском «Аяксе», затем поиграли в Италии (Онана в «Интере», ван дер Сар в «Ювентусе»), а затем и в английском «Манчестер Юнайтед».

-У нас очень хорошие отношения. Он повлиял на мой профессиональный рост. Мы даже тренируемся иногда вместе. Он был очень рад, узнав, что я буду выступать за «Манчестер Юнайтед», - цитирует слова Онана итальянское новостное агентство ITASportPress.

 


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Манчестер Юнайтед Эдвин Ван Дер Сар Андре Онана ещё теги
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