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Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов

08 Ноября 2023 • 16:40 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
11.11 17:30

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«У мадридского «Реала» особенные отношения с этим турниром. У клуба есть фантастические футболисты. Одним из них является Джуд Беллингем, который находится в отличной форме. Я бы внёс «Реал» в список фаворитов. Я также думаю, что атакующая линия «Баварии» может создать проблемы любой команде. Особенно если учитывать, как часто забивает Гарри Кейн», – заключил Фердинанд в эфире TNT Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» вчера официально оформил выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов после победы в четвёртом туре группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Рио Фердинанд ещё теги

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