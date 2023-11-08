Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«У мадридского «Реала» особенные отношения с этим турниром. У клуба есть фантастические футболисты. Одним из них является Джуд Беллингем, который находится в отличной форме. Я бы внёс «Реал» в список фаворитов. Я также думаю, что атакующая линия «Баварии» может создать проблемы любой команде. Особенно если учитывать, как часто забивает Гарри Кейн», – заключил Фердинанд в эфире TNT Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» вчера официально оформил выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов после победы в четвёртом туре группового этапа.