Палмер: «В «Челси» я наслаждаюсь своей игрой каждый день»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от первых месяцев пребывания в лондонской команде. Напомним, англичанин перебрался в коллектив Маурисио Почеттино минувшим летом из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила в районе 50 миллионов евро.

«В «Челси» я наслаждаюсь своей игрой каждый день. Я наслаждаюсь своим временем как на поле, так и за его пределами. Трансфер в «Челси» – это большая возможность для меня и моей семьи. Я очень рад, что моё решение перебраться в «Челси» пока даёт свои плоды», – цитирует Палмера журналист Фабрицио Романо.

Палмер в этом сезоне отметился уже 3 голами и 2 ассистами в чемпионате Англии.