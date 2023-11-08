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Палмер: «В «Челси» я наслаждаюсь своей игрой каждый день»

08 Ноября 2023 • 15:58 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
12.11 19:30

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от первых месяцев пребывания в лондонской команде. Напомним, англичанин перебрался в коллектив Маурисио Почеттино минувшим летом из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила в районе 50 миллионов евро.

«В «Челси» я наслаждаюсь своей игрой каждый день. Я наслаждаюсь своим временем как на поле, так и за его пределами. Трансфер в «Челси» – это большая возможность для меня и моей семьи. Я очень рад, что моё решение перебраться в «Челси» пока даёт свои плоды», – цитирует Палмера журналист Фабрицио Романо.

Палмер в этом сезоне отметился уже 3 голами и 2 ассистами в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
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