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Филлипс не является приоритетным вариантом для «Ювентуса» на усиление полузащиты

08 Ноября 2023 • 15:13 Комментировать
Ювентус
...
Кальяри
11.11 20:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс не является приоритетным кандидатом для туринского «Ювентуса» на усиление центральной линии. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «старая синьора» ищет более атакующего полузащитника.

Напомним, «Ювентус» находится в поисках нового хавбека после того, как Поль Погба попал в допинговый скандал. Помимо Филлипса на радаре у «старой синьоры» также находится Кефрен Тюрам из «Ниццы», который оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, Филлипс с большой долей вероятности покинет «Манчестер Сити» в январе, так как недоволен количеством игровой практики.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс

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