Филлипс не является приоритетным вариантом для «Ювентуса» на усиление полузащиты

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс не является приоритетным кандидатом для туринского «Ювентуса» на усиление центральной линии. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «старая синьора» ищет более атакующего полузащитника.

Напомним, «Ювентус» находится в поисках нового хавбека после того, как Поль Погба попал в допинговый скандал. Помимо Филлипса на радаре у «старой синьоры» также находится Кефрен Тюрам из «Ниццы», который оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, Филлипс с большой долей вероятности покинет «Манчестер Сити» в январе, так как недоволен количеством игровой практики.