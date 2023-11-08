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Палмер – о победе над «Тоттенхэма»: «Мы взяли очень важные три очка»

08 Ноября 2023 • 14:14 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
12.11 19:30

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу своей команды в дерби над «Тоттенхэмом». В понедельник вечером команда Маурисио Почеттино разгромила «шпор» на выезде со счётом 4:1. Палмер отметился голом с пенальти и результативной передачей.

«Мы взяли очень важные три очка. Мы знали, что «Тоттенхэм» ещё ни разу не проигрывал в этом сезоне. Они являются отличной командой, но и мы тоже. Мы думали, что сможем туда поехать и добыть результат, что и сделали. Нам нужно продолжать прогрессировать», – цитирует Палмера официальный сайт «Челси».

В целом на счету Палмера 3 гола и 2 ассиста в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Коул Палмер

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