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«Ювентус» нашёл замену Погба в «Ливерпуле»

08 Ноября 2023 • 12:49 Комментировать

Испанский хавбек Тьяго Алькантара близок к расставанию с «Ливерпулем», об этом сообщают журналисты Fichajes.

Согласно информации источника, у опытного полузащитника есть варианты трудоустройства в чемпионате Италии. В услугах Тьяго заинтересованы миланский «Интер» и туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает испанца в качестве замены Полю Погба, которому грозит длительная дисквалификация за употребление запрещенных препаратов.

32-летний полузащитник выступает за мерсисайдцев с сентября 2020 года. Его контракт с «красными» истекает в конце нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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