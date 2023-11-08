«Ювентус» нашёл замену Погба в «Ливерпуле»

Испанский хавбек Тьяго Алькантара близок к расставанию с «Ливерпулем», об этом сообщают журналисты Fichajes.

Согласно информации источника, у опытного полузащитника есть варианты трудоустройства в чемпионате Италии. В услугах Тьяго заинтересованы миланский «Интер» и туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает испанца в качестве замены Полю Погба, которому грозит длительная дисквалификация за употребление запрещенных препаратов.

32-летний полузащитник выступает за мерсисайдцев с сентября 2020 года. Его контракт с «красными» истекает в конце нынешнего сезона.