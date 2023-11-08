Парти выразил желание покинуть «Арсенал» в январе

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти выразил желание покинуть команду Микеля Артеты. По информации от Daily Mail, ганец сообщил об этом руководству в личной беседе.

Источник также сообщает, что одним из самых реальных вариантов для продолжения карьеры Парти является туринский «Ювентус», который ещё с лета проявляет интерес к бывшему футболисту мадридского «Атлетико».

Напомним, в этом сезоне Томас не получает регулярной игровой практики в Английской премьер-лиге. Это является одной из главных причин, по которым полузащитник хотел бы сменить клубную прописку в ближайшее время.