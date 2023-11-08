Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Парти выразил желание покинуть «Арсенал» в январе

08 Ноября 2023 • 11:14 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
11.11 18:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти выразил желание покинуть команду Микеля Артеты. По информации от Daily Mail, ганец сообщил об этом руководству в личной беседе.

Источник также сообщает, что одним из самых реальных вариантов для продолжения карьеры Парти является туринский «Ювентус», который ещё с лета проявляет интерес к бывшему футболисту мадридского «Атлетико».

Напомним, в этом сезоне Томас не получает регулярной игровой практики в Английской премьер-лиге. Это является одной из главных причин, по которым полузащитник хотел бы сменить клубную прописку в ближайшее время.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти

Новости по матчу

22:53
«Арсенал» потерял Смита-Роу на месяц
16:38
Пети: «Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал» 4
00:44
Салиба интересен двум топ-клубам – трансфер может состояться в январе
22:32
«Милан» присматривается к защитнику «Арсенала»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ БЁРНЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
12:01 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ и «Милан» положили глаз на защитника «Борнмута»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Каземиро в январе может перебраться в Саудовскую Аравию
11:14 · Англия. Премьер-лига
Парти выразил желание покинуть «Арсенал» в январе
10:38 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг сравнил себя с Азаром
09:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я не жду, что Мартинес и Каземиро будут доступны до Рождества»
03:41 · Англия. Премьер-лига
​Яя Туре: «Тевес не тренировался, но в штрафной был словно бульдог»
03:32 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш: «Нам нравится играть вместе»
07 Ноября
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался двумя игроками «Монако» 1 слухи
17:43 · Англия. Премьер-лига
Фил Невилл возглавил клуб МЛС официально
15:10 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон пропустит внушительный срок из-за операции
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Нанта»
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в очередном игроке «Аталанты»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни: «Я пил до потери сознания»
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал нового центрфорварда
Все новости
Рекомендуем