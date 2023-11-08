Стерлинг сравнил себя с Азаром

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг сравнил себя с бывшим полузащитником мадридского «Реала» Эденом Азаром.

«Я как Эден. Имею в виду то, что завершу карьеру, когда перестану получать удовольствие от футбола. Не стоит ненавидеть то, что подарило тебе массу положительных эмоций. Нужно выходить на поле, пока получаешь наслаждение от футбола», - передает слова Рахима Tribal Football.

Стерлинг выступает за «пенсионеров» с лета прошлого года. Срок действующего контракта 28-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до середины 2027 года. Его трансферный ценник – 50 миллионов евро.