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Стерлинг сравнил себя с Азаром

08 Ноября 2023 • 10:38 Комментировать

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг сравнил себя с бывшим полузащитником мадридского «Реала» Эденом Азаром.

«Я как Эден. Имею в виду то, что завершу карьеру, когда перестану получать удовольствие от футбола. Не стоит ненавидеть то, что подарило тебе массу положительных эмоций. Нужно выходить на поле, пока получаешь наслаждение от футбола», - передает слова Рахима Tribal Football.

Стерлинг выступает за «пенсионеров» с лета прошлого года. Срок действующего контракта 28-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до середины 2027 года. Его трансферный ценник – 50 миллионов евро.

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