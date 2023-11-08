Тен Хаг: «Я не жду, что Мартинес и Каземиро будут доступны до Рождества»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об отсутствии полузащитника Каземиро и защитника Лисандро Мартинеса.

«Я не жду, что Мартинес и Каземиро будут доступны до Рождества», - передает слова нидерландского тренера инсайдер Фабрицио Романо посредством своих соцсетей.

Напомним, что Лисандро травмировался в сентябре во встрече с лондонским «Арсеналом». Каземиро получил повреждение по ходу недавнего матча Кубка лиги против «Ньюкасла».

По итогам 11 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 18 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч манкунианцы проведут против «Лутона».