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​Яя Туре: «Тевес не тренировался, но в штрафной был словно бульдог»

08 Ноября 2023 • 03:41 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Сити» Яя Туре вспомнил свои выступления в английском чемпионате в составе «горожан». По его словам, больше всего из партнеров по команде ему нравился аргентинец Карлос Тевес. По словам Туре, «Апачи» не очень любил тренироваться, однако на поле в матчах выкладывался без остатка.

- Карлос не особо тренировался, не любил. Но когда он играл, об этом никто не думал! На поле он сражался как гладиатор. Ты бросал ему мяч в штрафную и он там всех разрывал, как бульдог. Просто псих, - цитирует слова Туре портал Goal.

Карлос Тевес выступал за «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 год.


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