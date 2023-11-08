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​Грилиш: «Нам нравится играть вместе»

08 Ноября 2023 • 03:32 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Янг Бойз

Английский «Манчестер Сити» стал первым клубом, который официально оформил путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Успех клуба прокомментировал Джек Грилиш, который уверен в том, Хосеп Гвардиола является самым лучшим тренером в мире.

- Пеп дает нам всем невероятно много. Я считаю его лучшим тренером в мире. Он доказывает это из года в год. Но мало иметь лучшего тренера, нужна и лучшая команда. У нас она также есть. Нам всем нравится играть в компании друг друга, - цитирует слова Грилиша TNT Sports.

Джек Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года, ранее он защищал цвета «Астон Виллы».


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш

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