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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался двумя игроками «Монако» слухи

07 Ноября 2023 • 18:42 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался двумя игроками одного из лидеров французской Лиги 1 – «Монако». По информации портала 90min, внимание «красных дьяволов» привлекли 22-летний защитник Вандерсон де Оливейра и 24-летний полузащитник Юссуф Фофана.

Уточняется, что Вандерсоном «МЮ» планирует укрепить правый фланг обороны, так как будущее Аарона Уан-Биссаки до сих пор не определено. А в Фофане Эрик тен Хаг видит потенциального сменщика Каземиро.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» не очень хорошо влился в сезон – в активе клуба восьмое место турнирной таблицы АПЛ и 18 набранных очков после 11 туров.

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Монако Манчестер Юнайтед Вандерсон Юссуф Фофана трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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