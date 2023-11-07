«Манчестер Юнайтед» заинтересовался двумя игроками одного из лидеров французской Лиги 1 – «Монако». По информации портала 90min, внимание «красных дьяволов» привлекли 22-летний защитник Вандерсон де Оливейра и 24-летний полузащитник Юссуф Фофана.

Уточняется, что Вандерсоном «МЮ» планирует укрепить правый фланг обороны, так как будущее Аарона Уан-Биссаки до сих пор не определено. А в Фофане Эрик тен Хаг видит потенциального сменщика Каземиро.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» не очень хорошо влился в сезон – в активе клуба восьмое место турнирной таблицы АПЛ и 18 набранных очков после 11 туров.