Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл официально возглавил клуб МЛС – «Портленд Тимберс». Контракт стороны подписали до 2026 года.

Команда базируется в одноимённом городе Портленд, штат Орегон. В турнирной таблице МЛС в 2023 году команда заняла 10 место, набрав 43 очка.

Отметим, что карьеру профессионального игрока Невилл завершил ещё в 2013 году. Затем начал тренерскую – с 2013 по 2015 годы был ассистентом в «МЮ», в 2015-2016 годах – у своего брата Гари в «Валенсии». С 2018 по 2021 годы тренировал женскую сборную Англии, а с 2021 по 2023 – «Интер Майами».