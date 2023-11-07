Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фил Невилл возглавил клуб МЛС официально

07 Ноября 2023 • 17:43 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл официально возглавил клуб МЛС – «Портленд Тимберс». Контракт стороны подписали до 2026 года.

Команда базируется в одноимённом городе Портленд, штат Орегон. В турнирной таблице МЛС в 2023 году команда заняла 10 место, набрав 43 очка. 

Отметим, что карьеру профессионального игрока Невилл завершил ещё в 2013 году. Затем начал тренерскую – с 2013 по 2015 годы был ассистентом в «МЮ», в 2015-2016 годах – у своего брата Гари в «Валенсии». С 2018 по 2021 годы тренировал женскую сборную Англии, а с 2021 по 2023 – «Интер Майами».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фил Невилл Портленд Тимберс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
17:43 · Англия. Премьер-лига
Фил Невилл возглавил клуб МЛС официально
15:10 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон пропустит внушительный срок из-за операции
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Нанта»
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в очередном игроке «Аталанты»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни: «Я пил до потери сознания»
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал нового центрфорварда
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за португальского таланта
12:00 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Сити» просматривали Вирца в последнем туре Бундеслиги
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет продать Хаверца, купленного летом за 75 миллионов евро 2
11:17 · Англия. Премьер-лига
Невилл – об атаке «Челси»: «Я словно наблюдал за детьми моложе 9 лет»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш в январе станет целью для клубов из Саудовской Аравии
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в полузащиту
10:58 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Пока рано говорить о травмах Мэддисона и ван де Вена, но у Микки всё выглядит плохо»
10:57 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» Гюсто — о матче с «Тоттенхэмом»: «В дерби нужно было побеждать, не имеет значения как»
Все новости
Рекомендуем