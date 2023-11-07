Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ришарлисон пропустит внушительный срок из-за операции

07 Ноября 2023 • 15:10 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
11.11 15:30

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон будет вынужден пропустит внушительный срок из-за операции, на которую лишился вместе с медицинским персоналом «шпор».

«Последние пару месяцев были непростыми для меня. У меня были проблемы со здоровьем. Я уже говорил с докторами и скоро мне предстоит сделать операцию на лобковой кости. Думаю, наступило время отдохнуть», – цитирует Ришарлисона журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в этом сезоне Ришарлисон отметился голом и тремя результативными передачами в десяти матчах Английской премьер-лиги. За «Тоттенхэм» бразилец выступает с лета 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ришарлисон

Новости по матчу

10:58
Постекоглу: «Пока рано говорить о травмах Мэддисона и ван де Вена, но у Микки всё выглядит плохо»
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
15:10 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон пропустит внушительный срок из-за операции
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Нанта»
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в очередном игроке «Аталанты»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Санчо удалили из командного чата «Манчестер Юнайтед»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни: «Я пил до потери сознания»
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал нового центрфорварда
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за португальского таланта
12:00 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Сити» просматривали Вирца в последнем туре Бундеслиги
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет продать Хаверца, купленного летом за 75 миллионов евро 2
11:17 · Англия. Премьер-лига
Невилл – об атаке «Челси»: «Я словно наблюдал за детьми моложе 9 лет»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш в январе станет целью для клубов из Саудовской Аравии
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в полузащиту
10:58 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Пока рано говорить о травмах Мэддисона и ван де Вена, но у Микки всё выглядит плохо»
10:57 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» Гюсто — о матче с «Тоттенхэмом»: «В дерби нужно было побеждать, не имеет значения как»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» Фергюсон выразил своё отношение к тен Хагу
Все новости
Рекомендуем