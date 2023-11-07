Ришарлисон пропустит внушительный срок из-за операции

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон будет вынужден пропустит внушительный срок из-за операции, на которую лишился вместе с медицинским персоналом «шпор».

«Последние пару месяцев были непростыми для меня. У меня были проблемы со здоровьем. Я уже говорил с докторами и скоро мне предстоит сделать операцию на лобковой кости. Думаю, наступило время отдохнуть», – цитирует Ришарлисона журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в этом сезоне Ришарлисон отметился голом и тремя результативными передачами в десяти матчах Английской премьер-лиги. За «Тоттенхэм» бразилец выступает с лета 2022 года.