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«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Нанта»

07 Ноября 2023 • 13:23 Комментировать
Мец
...
Нант
12.11 17:00

«Манчестер Сити» положил глаз на защитника «Нанта» Кентена Мерлена. По информации от Fichajes, команда Хосепа Гвардиолы хотела бы пригласить молодого француза в январское трансферное окно.

21-летний Мерлен выступает на позиции левого защитника и является футболистом молодёжной сборной Франции возрастной категории до 21 года. В этом сезоне Кентен отметился одной результативной передачей в 11 матчах чемпионата Франции.

Напомним, Мерленом ранее также интересовался «ПСЖ», но парижан пока нельзя назвать очевидными фаворитами в гонке за фуллбеком. В сезоне 2021/22 Кентен также успел выиграть с «Нантом» Кубок Франции.

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