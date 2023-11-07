«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Нанта»

«Манчестер Сити» положил глаз на защитника «Нанта» Кентена Мерлена. По информации от Fichajes, команда Хосепа Гвардиолы хотела бы пригласить молодого француза в январское трансферное окно.

21-летний Мерлен выступает на позиции левого защитника и является футболистом молодёжной сборной Франции возрастной категории до 21 года. В этом сезоне Кентен отметился одной результативной передачей в 11 матчах чемпионата Франции.

Напомним, Мерленом ранее также интересовался «ПСЖ», но парижан пока нельзя назвать очевидными фаворитами в гонке за фуллбеком. В сезоне 2021/22 Кентен также успел выиграть с «Нантом» Кубок Франции.