Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни: «Я пил до потери сознания»

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни признался, что испытывал проблемы с алкоголем на старте карьеры.

«Моим спасением тогда был алкоголь, мне было около 20 лет. Я выпивал почти до потери сознания. Мне не хотелось находиться в кругу других людей, ощущал себя неловко при посторонних. Если вы не принимаете помощь и советы от других людей, то можете оказаться на дне. Я был там несколько лет. К счастью, сейчас я не боюсь говорить о своих проблемах», - передает слова Уэйна BBC.

В настоящий момент Руни занимает пост главного тренера «Бирмингема».

Руни отреагировал на критику в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага