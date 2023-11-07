«Реал» выбрал нового центрфорварда

Нападающий Александр Исак, права на которого принадлежат «Ньюкаслу», по-прежнему остается в трансферном шорт-листе мадридского «Реала». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

«Королевский» клуб испытывает нехватку центрфорвардов и рассматривает шведа в качестве одного из приоритетных вариантов усиления атакующей линии.

В нынешнем сезоне 24-летний скандинав провел восемь матчей в Премьер-лиге и забил шесть голов (один – с пенальти). Трансферная стоимость Александра составляет 70 миллионов евро. Его контракт с «сороками» рассчитан до конца июня 2028 года.

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