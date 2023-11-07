«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за португальского таланта

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Невеш пользуется спросом на трансферном рынке. Как стало известно журналистам Todofichajes, в трансфере 19-летнего португальского исполнителя заинтересованы два гранда Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Потенциальный трансфер талантливого футболиста оценивается в 20 миллионов евро. Трудовой договор Невеша с лиссабонцами истекает в конце июня 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Жоау поучаствовал в десяти поединках, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.