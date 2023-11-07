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Скауты «Манчестер Сити» просматривали Вирца в последнем туре Бундеслиги

07 Ноября 2023 • 12:00 Комментировать
Байер Л
...
Унион Берлин
12.11 17:30

«Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику леверкузенского «Байера» Флориану Вирцу. По информации от 90 min, скауты «горожан» наблюдали за 20-летним немцем в последнем туре немецкой Бундеслиги, в котором «Байер» обыграл «Хоффенхайм» со счётом 3:2. Вирц отметился в матче забитым голом на 9-й минуте.

Напомним, Флориан намерен покинуть «Байер» летом 2024 года и получить повышение. Помимо «Манчестер Сити» Вирц также был интересен таким клубам, как «Ливерпуль», «Челси» и мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне Вирц записал на свой актив 3 гола и 4 результативные передачи в немецкой Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Флориан Вирц Байер ещё теги

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