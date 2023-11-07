«Арсенал» хочет продать Хаверца, купленного летом за 75 миллионов евро

Немецкий вингер Кай Хаверц расстраивает руководство лондонского «Арсенала» своей игрой, а ведь на него «канониры» потратили прошлым летом 75 миллионов евро.

Согласно информации Todofichajes, в стане столичного топ-клуба уже начали задумываться о продаже 24-летнего футболист. «Арсенал» готов избавиться от полузащитника в январе, если получит достойное предложение.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Хаверц провел 11 поединков, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Трудовое соглашение немца с «канонирами» рассчитано до окончания сезона-2027/2028.