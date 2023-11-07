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Невилл – об атаке «Челси»: «Я словно наблюдал за детьми моложе 9 лет»

07 Ноября 2023 • 11:17 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
12.11 19:30

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал атаку лондонского «Челси». Вчера «синие» в большинстве разгромили «Тоттенхэм» на выезде со счётом 4:1, но у Невилла всё же остались претензии к атакующим игрокам команды Маурисио Почеттино.

«Они показали отсутствие опыта и зрелости. Мы знаем, что у команды есть много молодых игроков, включая Мудрика. Почеттино был в ярости, в полном бешенстве, так и должно быть. Они должны сохранять терпение. Я словно наблюдал за футболом детей моложе 9 лет. У «Челси» была дыра в защите. При этом команда просто посылала мяч вперед в надежде, что кто-то за него зацепится», – цитирует Невилла журналист Саймон Филлипс.

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Евро-Футбол.Ру,
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