«Ливерпуль» нашёл усиление в полузащиту

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику Ассане Диао, выступающему в испанском чемпионате за севильский «Бетис». Об этом стало известно журналистам Tribal Football.

В текущем сезоне чемпионата Испании 18-летний хавбек принял участие в шести встречах, забил два гола и получил желтую карточку.

Ассане выступает за испанскую команду с октября 2023 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в восемь миллионов евро.

После 11 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице.