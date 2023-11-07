Постекоглу: «Пока рано говорить о травмах Мэддисона и ван де Вена, но у Микки всё выглядит плохо»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу пока не знает, насколько серьёзные травмы получили полузащитник Джеймс Мэддисон и центральный защитник Микки ван де Вен. Напомним, оба футболиста были заменены по ходу вчерашнего лондонского дерби против «Челси».

«Пока рано говорить о степени серьёзности повреждений Мэддисона и ван де Вена. Тем не менее, в случае с Микки всё выглядит плохо», – цитирует Постекоглу итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Мэддисон и ван де Вен оба перебрались в «Тоттенхэм» прошлым летом и сразу же стали основными в команде Анге Постекоглу.