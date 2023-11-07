Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Постекоглу: «Пока рано говорить о травмах Мэддисона и ван де Вена, но у Микки всё выглядит плохо»

07 Ноября 2023 • 10:58 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
11.11 15:30

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу пока не знает, насколько серьёзные травмы получили полузащитник Джеймс Мэддисон и центральный защитник Микки ван де Вен. Напомним, оба футболиста были заменены по ходу вчерашнего лондонского дерби против «Челси».

«Пока рано говорить о степени серьёзности повреждений Мэддисона и ван де Вена. Тем не менее, в случае с Микки всё выглядит плохо», – цитирует Постекоглу итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Мэддисон и ван де Вен оба перебрались в «Тоттенхэм» прошлым летом и сразу же стали основными в команде Анге Постекоглу.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Джеймс Мэддисон Микки ван де Вен ещё теги

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал нового центрфорварда
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за португальского таланта
12:00 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Сити» просматривали Вирца в последнем туре Бундеслиги
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет продать Хаверца, купленного летом за 75 миллионов евро
11:17 · Англия. Премьер-лига
Невилл – об атаке «Челси»: «Я словно наблюдал за детьми моложе 9 лет»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш в январе станет целью для клубов из Саудовской Аравии
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в полузащиту
10:58 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Пока рано говорить о травмах Мэддисона и ван де Вена, но у Микки всё выглядит плохо»
10:57 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» Гюсто — о матче с «Тоттенхэмом»: «В дерби нужно было побеждать, не имеет значения как»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» Фергюсон выразил своё отношение к тен Хагу
10:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Колвилл потерял концентрацию после жёлтой карточки, поэтому мы заменили его»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбрал главную трансферную цель с ценником 120 миллионов евро
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересовался полузащитником «Манчестер Сити»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл защитника, которым хочет заменить Тьяго Силву
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не хочет, чтобы Жезус играл за сборную Бразилии 1
Все новости
Рекомендуем