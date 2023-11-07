Защитник «Челси» Гюсто — о матче с «Тоттенхэмом»: «В дерби нужно было побеждать, не имеет значения как»

Защитник «Челси» Мало Гюсто высказался о победе над «Тоттенхэмом» (4:1) в матче 11-го тура АПЛ.

«В дерби нужно было побеждать, не имеет значения как! Сегодня все были как единое целое», — сказал Гюсто после игры.

Напомним, что в прошедшей встрече «синие» пропустили уже на шестой минуте, однако затем сумели забить в ворота соперника, оставшегося в меньшинстве после удаления двух своих футболистов, четыре мяча.

Этот успех позволил «Челси» набрать 15 очков и подняться на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм», имеющий в своём активе 26 баллов, занимает вторую строчку.