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Легенда «Манчестер Юнайтед» Фергюсон выразил своё отношение к тен Хагу

07 Ноября 2023 • 10:56 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг имеет поддержку со стороны легенды клуба Алекса Фергюсона, об этом сообщает DeadlineDayLive.

По сведениям источника, бывший наставник «красных дьяволов» призвал руководство клуба дать время нидерландскому специалисту на исправление ситуации. Фергюсон верит в то, что тен Хаг сможет вывести манкунианцев из кризиса.

В последнем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над лондонским «Фулхэмом» со счетом 1:0. По итогам 11 туров Премьер-лиги «красных дьяволы» набрали 18 очков и располагаются на восьмом месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
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