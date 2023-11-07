Почеттино: «Колвилл потерял концентрацию после жёлтой карточки, поэтому мы заменили его»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему заменил защитника Леви Колвилла во вчерашнем дерби с «Тоттенхэмом». Напомним, англичанин в конце первого тайма получил жёлтую карточку.

«Колвилл потерял концентрацию после жёлтой карточки, мы не хотели рисковать, поэтому и заменили его. Марк Кукурелья находится в хорошей форме, так что выбор был довольно прост», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча.

Колвилл в этом сезоне отметился одной результативной передачей в Английской премьер-лиге. Вчера «Челси» разгромил на выезде «Тоттенхэм» со счётом 4:1.