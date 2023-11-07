«Челси» выбрал главную трансферную цель с ценником 120 миллионов евро

Лучший нападающий прошлого сезона Серии А Виктор Осимхен, выступающий за «Наполи», является приоритетной трансферной целью лондонского «Челси». Об этом рапортуют журналисты Talksport.

Согласно сведениям источника, руководство «пенсионеров» решительно настроено подписать нигерийского бомбардира в летнее трансферное окно. Сделка в январе невозможна из-за позиции «Наполи».

Срок действующего контракта между 24-летним голеадором и неаполитанским клубом рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 120 миллионов евро.