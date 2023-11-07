«Ливерпуль» заинтересовался полузащитником «Манчестер Сити»

Опорный полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может перейти в другой клуб из-за недостатка игровой практики.

Согласно данным журналистов Talksport, в услугах хавбека заинтересованы «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм». Переход может быть оформлен в зимнее трансферное окно.

Трудовое соглашение Кэлвина с «Манчестер Сити» рассчитано до середины 2028 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Филлипс провел всего четыре встречи.

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