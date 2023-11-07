«Челси» нашёл защитника, которым хочет заменить Тьяго Силву

Лондонский «Челси» определился с футболистом, которым хочет заменить своего центрального защитника Тьяго Силву. По информации от Sky Sports, «синие» активно следят за центрбеком «Ниццы» Жаном-Клером Тодибо, который ранее также находился в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Напомним, у Тьяго Силвы в конце сезона заканчивается контракт, который вряд ли будет продлён из-за 39-летнего возраста бразильца. Тодибо является одним из кандидатов на его замену. Вполне вероятно, что «Челси» постарается провернуть трансфер уже в январское окно. Ранее Тодибо оценивался в сумму около 50 миллионов евро.