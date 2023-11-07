«Арсенал» не хочет, чтобы Жезус играл за сборную Бразилии

В лондонском «Арсенале» недовольны вызовом нападающего Габриэля Жезуса в сборную Бразилии на ближайшие поединки. Игрок не участвовал в последних матчах из-за травмы, однако все равно был вызван в национальную команду.

Согласно данным таблоида The Mirror, в английском топ-клубе опасаются рецидива и не хотят, чтобы форвард принимал участие в играх за «селесао». Сборная Бразилии во второй половине ноября встретится с Колумбией и Аргентиной.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний нападающий провел семь матчей. Жезус записал на свой счет всего один забитый мяч.