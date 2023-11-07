Лэмпард рассказал, как «Челси» отказался от Беллингема

Экс-наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, что хотел подписать полузащитника Джуда Беллингема несколько лет назад, однако руководство «синих» не одобрило сделку.

«Я очень хотел видеть Беллингема в команде. Однако у меня не получилось убедить руководство клуба потратить 20 миллионов на такого молодого футболиста», - рассказал специалист в подкасте The Obi One Podcast.

Беллингем минувшим летом пополнил ряды мадридского «Реала», перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. В текущем сезоне 20-летний англичанин провел в составе «сливочных» 13 матчей, записав на свой счет 13 забитых мячей и три голевые передачи.