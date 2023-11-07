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Собослаи назвал Холанна сумасшедшим

07 Ноября 2023 • 09:39 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился мнением о центрфорварде сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Когда мы играли за «РБ Лейпциг», то вместе занимались медитацией, поскольку жили в одной комнате. Холанн делает многое вне матчей, о чем люди не знают. Я же был у него дома. Этот парень немного сумасшедший», - рассказал венгерский хавбек на ютуб-канале Fodball.

В текущем сезоне Холанн принял участие в 16 поединках за «горожан» и отметился 13 голами и тремя результативными передачами. По итогам голосования за «Золотой мяч» норвежец занял второе место, уступив лишь Лионелю Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Эрлинг Холанн Доминик Собослаи ещё теги
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