Собослаи рассказал об особенностях Салаха

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился мыслями о своем одноклубнике - нападающем Мохамеде Салахе.

«Я часто общаюсь с Мохамедом, мне интересны его взгляды на мир. Он рассказал, что не занимался медитацией до 28 лет. После этого он решил не употреблять в пищу хлеб и макаронные изделия. Салах не пьет алкоголь. Если у нас тренировка в полдень, то он приходит в зал раньше всех», - передает слова венгерского игрока ютуб-канал Fodball.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Салах провел 11 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.