Гвардиола, Клопп или Анчелотти: назван лучший тренер мира

Журналисты FourFourTwo составили рейтинг лучших футбольных тренеров мира. Первое место в нем занял нынешний наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В минувшем сезоне испанец привел свою команду к треблу.

На второй строчке расположился главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, а топ-3 замкнул рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

В десятку лучших также попали следующие специалисты: Микель Артета («Арсенал»), Томас Тухель («Бавария»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Хави Эрнандес («Барселона»), Роберто де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Диего Симеоне («Атлетико»).

Португалец Жозе Моуринью занял 15-е место.