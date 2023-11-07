Бывший болгарский нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов принял участие в популярном Youtube-проекте Shoot for love, выдвигающему забавные вызовы для бывших футболистов - так, Роберто Карлосу было предложено своим пушечным ударом открыть дверь.

А вот Бербатову выпал другой «челлендж» - выйти на поле с любителями и остаться при этом неузнанным. Болгарин применил грим, надел парик, вышел на поле, трижды забил и четырежды отдал голевые передачи, но узнали его лишь после того, как он отошел и переоделся в свою футболку времен «Манчестер Юнайтед».