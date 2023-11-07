​Пепе Рейна хотел бы вернуться в «Ливерпуль»

Испанский ветеран Пепе Рейна, похоже, не собирается вешать перчатки на гвоздь - футболист, карьера которого началась еще в прошлом веке, мечтает о возвращении в «Ливерпуль», в котором отыграл восемь незабываемых лет. Об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Правда, в каком себя качестве видит Рейна в английском клубе, не сообщается, равно как и о потенциальных контактах с руководством клуба. Все, что есть на данный момент - это его действующий контракт с «Вильярреалом», который истекает следующим летом.

Напомним, что Пепе Рейна защищал цвета «Ливерпуля» с 2005 по 2013 год.