Палмер: «Впереди у Джексона ещё много хет-триков»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о хет-трике своего одноклубника Николаса Джексона в матче против «Тоттенхэма».

Три точных удара 22-летнего нападающего позволили команде Маурисио Почеттино разгромить «Тоттенхэм», который доигрывал встречу вдевятером.

«Конечно, играть против девятерых проще. Мы знали, что обязаны победить, ещё когда они остались вдесятером. От нас требовалось продолжать оказывать давление и совершать забегания за спины, поскольку их линия обороны располагалась очень высоко. В итоге нам удалось добиться своего.

Нельзя скрывать, что старт сезона выдался непростым для Джексона. Думаю, впереди у него ещё много хет-триков – нужно просто усердно работать на тренировочном поле», – сказал в интервью Sky Sports Палмер.