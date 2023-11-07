Стерлинг – пятый по результативным действиям в АПЛ с 2012 года

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг входит в пятёрку самых результативных игроков Премьер-лиги последних 11 лет.

Англичанин отметился голевым пасом в матче против «Тоттенхэма», который прошёл в понедельник и завершился победой «Челси» со счётом 4:1. В активе 28-летнего футболиста теперь 178 результативных действий в матчах АПЛ с момента дебюта в марте 2012 года – пятый показатель за обозначенный период, сообщает Squawka. Чаще Стерлинга в голах своих команд участвовали только Джейми Варди (180), Серхио Агуэро (209), Мохамед Салах (210) и Гарри Кейн (259).

Напомним, что до перехода в «Челси» Рахим Стерлинг выступал за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».