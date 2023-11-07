Почеттино – о хет-трике Джексона: «Это должно добавить ему уверенности»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о хет-трике нападающего Николаса Джексона в матче против «Тоттенхэма».

Три забитых мяча 22-летнего футболиста позволили «пенсионерам» крупно одолеть «шпор» (4:1), с 55-й минуты игравших вдевятером.

«Речь идёт об укреплении его уверенности. Мы знаем, что это очень важный аспект, когда молодой нападающий приходит в клуб масштаба «Челси». Надеюсь, после этого хет-трика он сможет заиграть раскованнее и обретёт уверенность, в которой нуждается», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо комментарии Почеттино.

До матча против «Тоттенхэма» в активе Николаса Джексона было только два гола в Премьер-лиге.