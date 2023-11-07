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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стадион «Лутон Таун» рассыпается

07 Ноября 2023 • 02:50 Комментировать
Лутон Таун
1:1
Ливерпуль

«Лутон Таун» выступает в английской Премьер-лиге, команда отобрала очки у «Ливерпуля», подарив своим болельщикам надежду на то, что клубу удастся задержаться в высшей лиге английского футбола.

А еще фанаты надеются на ремонт стадиона клуба - «Кенилуорт Роад» используется с 1905 года, и обновлялся не так и часто. И прямо во время игры английский журналист Том Гиббс, делая снимки для Telegraph, обнаружил огромный провал прямо рядом с раздевалками футболистов.

Для вылизанной до блеска АПЛ это действительно шокирующая картина, которую обсуждают в СМИ, но есть у стадиона и своя романтика. Он расположен прямо посреди заселенного жилого квартала, и чтобы попасть на матч, фанатам надо буквально «идти огородами» - проходить через частные владения и сады жителей города.


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Евро-Футбол.Ру,
Лутон Таун

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