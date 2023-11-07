«Челси» повторил рекорд по количеству выездных побед над «Тоттенхэмом» в АПЛ

«Челси» добыл выездную победу над «Тоттенхэмом» в матче 11-го тура Премьер-лиги.

Команда Маурисио Почеттино разгромила «шпор», доигрывавших встречу вдевятером, – 4:1. Автором трёх голов стал Николас Джексон, забивший на 75-й, 94-й и 97-й минутах.

Сегодняшняя победа стала для «Челси» 15-й в гостевых поединках с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге за всю историю. Как сообщает Squawka, это повторение рекорда, который ранее единолично принадлежал «Манчестер Юнайтед» (те же 15 побед).

После сегодняшнего триумфа «Челси» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице с 15-ю очками в активе. «Тоттенхэм» занимает второе место, имея на своём счету 26 баллов.