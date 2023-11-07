Почеттино: «Челси» был лучше и заслужил победу»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино доволен выступлением своей команды в матче против «Тоттенхэма» (4:1).

«Пенсионеры» пропустили уже на шестой минуте, но ближе к концу первого тайма «шпоры» лишились Кристиана Ромеро, и Коул Палмер сравнял счёт, реализовав пенальти. В начале второй половины «Тоттенхэм» остался вдевятером из-за удаления Дестини Удоги, а на 75-й минуте Николас Джексон вывел гостей вперёд. В концовке форвард «добил» соперников ещё двумя голами.

«Это футбол. Мы победили заслуженно. Существуют технологии, мы должны их принять. На поле происходит много всего, и иногда нужно пересматривать различные эпизоды.

Посмотрите на игру «Тоттенхэма» против «Ливерпуля» здесь же, когда «шпоры» вырвали победу в конце. Думаю, мы заслуживаем похвалы», – приводит BBC комментарии Почеттино.