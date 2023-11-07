Джексон прокомментировал свой хет-трик в ворота «Тоттенхэма»

Нападающий «Челси» Николас Джексон поделился эмоциями после победы над «Тоттенхэмом» (4:1).

«Пенсионеры» нанесли «шпорам» первое поражение в сезоне. Сенегальский форвард отличился на 75-й, 94-й и 97-й минутах – к тому времени команда Анге Постекоглу играла вдевятером.

«Я очень счастлив, наша команда пережила трудные времена. Это мой первый хет-трик, и я очень рад оформить его в цветах крупнейшего клуба Англии и всего мира.

У «Тоттенхэма» потрясающий стадион, отличные болельщики. Нам пришлось бороться, чтобы добыть победу, несмотря на то, что соперники остались без двух игроков», – цитирует BBC Джексона.