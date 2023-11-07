Постекоглу – о поражении от «Челси»: «Разочарован результатом, но горжусь игроками»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвёл итоги проигранного матча против «Челси» (1:4).

«Шпоры» остались вдевятером на 55-й минуте при счёте 1:1. Спустя 20 минут Николас Джексон забил победный мяч гостей, а в компенсированное время отличился ещё дважды, доведя результат до крупного.

«Трудно осознать произошедшее. Такую игру невозможно анализировать, поскольку всё просто вышло из-под контроля. Я разочарован результатом, но горжусь игроками – они отдали все силы. Несколько раз мы едва не сравняли счёт, и это доказывает то, насколько команда сильна духом, но обстоятельства были слишком неблагоприятными», – заявил в интервью Sky Sports Постекоглу.