Каррагер – о матче «Тоттенхэм» – «Челси»: «Одна из самых зрелищных игр, что я видел за 40 лет»

Бывший английский футболист Джейми Каррагер поделился впечатлениями после просмотра матча «Тоттенхэм» – «Челси».

Команда Анге Постекоглу потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. «Шпоры» доигрывали встречу вдевятером (на 33-й минуте был удалён Ромеро, на 55-й – Удоги), и гости добились своего, забив трижды с 75-й по 97-ю минуту – во всех случаях отличился Николас Джексон.

«Я смотрю футбол уже почти 40 лет, и сегодняшний матч – один из самых зрелищных для меня за всё это время. Говорю об этом как нейтральный зритель. Вот почему АПЛ – лучшая лига в мире с большим отрывом», – заявил телеэксперт Sky Sports.