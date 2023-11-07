Николас Джексон – первый за 21 год игрок «Челси», оформивший хет-трик в ворота «Тоттенхэма»

Нападающий «Челси» Николас Джексон принёс своей команде победу над «Тоттенхэмом» (4:1).

«Шпоры» быстро повели в счёте, но остались вдесятером на 33-й минуте после прямого удаления Кристиана Ромеро, а на 55-й лишились ещё и Дестини Удоги, получившего вторую жёлтую карточку. Гостям удалось воспользоваться ситуацией: ещё до перерыва Коул Палмер сравнял счёт, а уже во втором тайме три мяча забил Джексон.

По сведениям Squawka, сенегалец стал первым за 21 год игроком «Челси», оформившим хет-трик в поединке АПЛ против «Тоттенхэма». До сегодняшнего дня это удавалось только Джимми Флойду Хассельбайнку (2002 год) и Туре Андре Флу (1997).