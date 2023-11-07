В АПЛ смена власти, Почеттино победил бывших: «Тоттенхэм» вдевятером получил разгром в мега-дерби с «Челси»

Одиннадцатый тур Английской премьер-лиги венчало лондонское дерби «Тоттенхэма» и «Челси».

«Шпоры» в АПЛ третий раз подряд играли либо в понедельник, либо в пятницу. И это было третье кряду лондонское дерби для команды Анге Постекоглу. До этого «Тоттенхэмом» были повержены «Фулхэм», а также «Кристал Пэлас» из Внешнего Лондона. «Челси» находился в турнирной таблице как раз между этими командами, на тринадцатом месте.

Для Маурисио Почеттино это был первый матч против «Тоттенхэма» после увольнения из стана «шпор». Накануне он заявил, что надеется остаться в «Челси» до самой смерти. Понятно, Почеттино только начинает строить новую команду, но скоро от него начнут требовать более высоких мест в таблице.

«Манчестер Сити» в субботу разделался с «Борнмутом» и взобрался на вершину таблицы. Чтобы вернуться на чистую первую строчку, «Тоттенхэму» требовалась победа над «Челси». Конечно, шансы «лилейно-белых» оценивались выше, но не зря же ведь говорят, что в дерби не имеет значения, на каких местах пребывают команды.

На пятой минуте Сон пробил вроде из небольшого офсайда в руки Роберту Санчесу – «вне игры» не зафиксировали, да и ладно. Зато вскоре Кулушевски отправил мяч в чужие ворота по всем правилам. Достаточно быстро хозяева довели мяч до чужой штрафной площади. Деян на правом полуфланге получил пас от Сарра и пробил по воротам – рикошет от Колвилла завёл мяч в ближний угол (1:0).

Педро Порро практически сразу планировал повторить трюк своего партнёра, ударяя с такой же дистанции. Но без рикошета мяч спокойно забрал Санчес. Впрочем, на одиннадцатой минуте дала сбой центральная зона уже у «шпор», Николас Джексон вырвался почти один на один и не переиграл Викарио.

Спустя две минуты «лилейно-белые» развертели прекрасную атаку из центра поля, завершил её в чужие ворота Сон после прострела Порро. Однако радость «шпор» быстро обрушила бригада судей – офсайд. «Вне игры» у Сона было на скриншоте хоть и незначительное, но очевидное.

Недолго спустя после просмотра видеоассистентов был отменён уже гол «синих». Стерлинг на левом углу вратарской попал мячом в Порро, сыграл на отскоке рукой, убрал сферу от защитника и вогнал её в сетку через рикошет от Викарио. Гандбол Стерлинга отставленной рукой не оставлял сомнений.

Дальше – снова ВАР, причём комплексный и противоречивый. Сначала в пользу одних, затем в пользу других. Мойсес Кайседо дальним ударом упаковал мяч в левый угол, но Джексон в маленьком офсайде закрывал обзор Викарио. В отношении этого момента сработали видеоассистенты, а вот насчёт более раннего эпизода подозвали к монитору самого Майкла Оливера.

Дело в том, что в рамках той атаки «Челси» Ромеро напортачил фолом в своей штрафной площадке. Да, прежде всего Кристиан сыграл в мяч, но не постарался убрать ногу и внедрился в голеностоп Энцо. Поглядев кино, главный арбитр указал на точку и вручил красную карточку Ромеро. На удаление центрального защитника Постекоглу отреагировал незамедлительно, выпустив на замену Дайера вместо неожиданного появившегося в старте Бреннана Джонсона.

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Свой пенальти «Челси» реализовал тоже не просто, а с определённой хитрецой. Во всяком случае, нечасто так получается, что вратарь отражает одиннадцатиметровый в штангу, от которой мяч оказывается за ленточкой. Именно так не повезло Викарио, когда пенальти пробил Палмер. Сфера зашла в ворота от правой боковой стойки (1:1).

Из-за офсайда сделавшего прострел Стерлинга отменился также гол Джексона. Новые беды для «шпор» пришли из другой оперы. Мэддисон и ван де Вен в конце основного времени первого тайма получили травмы – Постекоглу пришлось менять их на Хёйбьерга и Эмерсона. Сам наставник «Тоттенхэма» чуть раньше увидел перед собой жёлтую карточку за разговоры с арбитром.

Двенадцать минут были компенсированы к первой половине встречи, и нашлось место ещё одному эксцессу. Видеоассистенты оценивали эпизод с попаданием Риса Джеймса локтем в лицо Удоги. Но даже жёлтая карточка не была показана футболисту «Челси» по итогам этого просмотра.

Удаление, пенальти, четыре отменённых гола, несколько ВАРов, две травмы и три замены у «Тоттенхэма» – вся эта солянка собралась в первом тайме. В принципе, «шпоры» должны были оставаться довольны промежуточным ничейным счётом. А то ведь они ещё вдесятером играли после 33-й минуты.

Кстати, могло быть у команды Постекоглу и два удаления до перерыва. ВАР работал по поводу возможной красной карточки Удоги на 19-й минуте. Дестини грубо пошёл в подкат прямыми ногами в Стерлинга, но тот успел увернуться. В итоге у Удоги остался «горчичник», первоначально вручённый ему Оливером.

Красная карточка всё-таки настигла Удоги попозже. На 55-й минуте он уронил на своей половине поля Стерлинга и схлопотал второе предупреждение. Таким образом, «Тоттенхэм» остался вдевятером. Нетривиальные испытания были уготованы в этом матче команде Ангелоса Постекоглу.

«Челси» при этом как будто боялся забить свой второй гол и выйти вперёд в счёте. Джеймс после стандарта навесил справа, случился небольшой рикошет от Биссума, после чего добрался мяч до Джексона. Тот пробил головой с отскоком от газона, и то ли от Хёйбьерга, то ли от Викарио сфера каким-то чудом срикошетила выше перекладины.

Почеттино выпустил на замену Мудрика, который сразу с левого фланга запустил один на один Джексона. Его удар потащил Викарио, как и добивание от Галлахера. Однако потенциальный гол там всё равно не был бы засчитан из-за «вне игры» Николаса. Вскоре Джеймс в зоне правого инсайда получил пас от Галлахера и прокатил снаряд рядом с дальней штангой.

С численным дефицитом в «минус два» «шпорам» было не до атакующих предприятий – лишь бы удачно доотбиваться. Викарио иной раз приходилось покидать свою штрафную площадь и действовать в качестве последнего защитника, дабы предотвращать выходы с ним один на один.

На 68-й минуте Кукурелья всё же выскочил на рандеву с вратарём хозяев, но затянул с ударом. Убрав вернувшегося назад Порро, Марк пробил с очень короткой дистанции в Викарио. Мяч попал тому в лицо – потом оказывалась медицинская помощь голкиперу «шпор». А сразу же пытался добить Галлахер, однако ему это не позволил сделать Скипп.

Из-за удалений и перетасовок защита «Тоттенхэма» превратилась в проходной двор, и на 75-й минуте «аристократы» наконец-то реализовали численный перевес. Стерлинг прорвался на чистое пространство по правому флангу и прострелил на Джексона, поразившего левый нижний угол. ВАР подтвердил, что Рахим избежал офсайда (1:2).

Что дальше? «Тоттенхэм» сравнивает счёт? Хотя нет, подождите… Лайнсмен зажигает флажок – здесь есть офсайд. ВАР – о том же после тщательного выверения. Была у «шпор» подача слева со штрафного и скидка Бентанкура на Дайера. Тот из небольшого положения «вне игры» с правого угла вратарской впечатал мяч в противоположную девятку.

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И ведь ещё создали момент хозяева после стандарта. «Синие» перестроились на игру по счёту и прозевали шанс соперников на 86-й минуте. Порро подал слева со штрафного, а на дальней штанге толком не дотянулся до мяча Бентанкур. Вскоре Мудрик выскакивал к другим воротам навстречу Викарио и сыграл грубо на жёлтую карточку, поэтому вратарю «лилейно-белых» медпомощь потребовалась во второй раз в матче.

Девять минут добавились ко второму тайму. Сон взял игру на себя, протащил мяч по центру и не переиграл Санчеса. Зато гости почти скопировали свой второй гол, за небольшими изменениями. По правому флангу за спины защитников «Тоттехэма» выскочил Галлахер и прострелил на Джексона, пославшего мяч в центр створа (1:3). Николас вообще разошёлся до хет-трика. Успел выбежать один на один, обвёл Викарио в правую сторону и положил мяч в пустую сетку (1:4).

Финальный свисток зафиксировал разгромную волевую победу «Челси». А проиграли бы «шпоры», если бы у них не удалили одного или двух футболистов? Вопрос открытый. Но есть как есть. Невероятно насыщенный матч явил первое поражение «Тоттенхэма» в чемпионате Англии. На первом месте таблицы утверждается «Манчестер Сити» с преимуществом в одно очко над «лилейно-белыми».

Кирилл Иванцов